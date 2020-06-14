السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس

وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.

ولفت النظر إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.

// انتهى //

00:57ت م

0143



نواكشوط 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1682 إصابة مؤكدة.وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.ولفت النظر إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.// انتهى //00:57ت م0143

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