السعودية اليوم / شرطة القصيم تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية



بريدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

تواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

00:56ت م

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بريدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستواصل شرطة منطقة القصيم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد ١٩ "، وضبط مخالفي لائحة الحد من التجمعات أو عدم الالتزام بلبس الكمامة، في عدد من الأماكن العامة والأسواق المركزية بالمنطقة .وتأتي هذه الإجراءات الوقائية السريعة والمكثفة على المرافق العامة، كإجراء احترازي من شرطة القصيم حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.// انتهى //00:56ت م0142

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