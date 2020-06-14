السعودية اليوم / فرنسا: 24 حالة وفاة في المستشفيات بفيروس كورونا



باريس 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

سجلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس

وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس، ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.

ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد عن المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفَيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، والذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقاً لآخر تحديث لها.

// انتهى //

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باريس 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا في مستشفياتها 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفَيات إلى 29398 حالة، منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس، ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.ومن المزمع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد عن المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.كما ستكشف وكالة الصحة العامة يوم الثلاثاء القادم عن التحديث الجديد لعدد الوفَيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية، والذي بلغ 10384 حالة وفاة وفقاً لآخر تحديث لها.// انتهى //00:06ت م0140

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