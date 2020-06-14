السعودية اليوم / الجزائر تؤجل فتح حدودها إلى الشهر القادم وترفع الحجر بشكل تام عن 19 محافظة.



الجزائر 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلنت الجزائر مساء اليوم أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية أن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة

وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.

من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا بعدما كان من الخامسة عصرا إلى السابعة صباحا.

// انتهى //

23:46ت م

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الجزائر 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلنت الجزائر مساء اليوم أنها قررت تأجيل فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي إلى الشهر المقبل.وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية أن اجتماع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة كورونا المنعقد في وقت سابق اليوم، خصّص لتقييم الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا، وخرج بقرار تأجيل مناقشة احتمالية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.وأغلقت الجزائر في 17 مارس الماضي جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة، وعلقت جميع الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر، باستثناء رحلات طائرات شحن البضائع، كما أغلقت الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع.من جهة ثانية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجزائري عن رفع الحجر كليا عن 19 محافظة، فيها استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا, بالمقابل قررت الحكومة تمديد فترة الحجر الجزئي في 29 محافظة أخرى، من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا بعدما كان من الخامسة عصرا إلى السابعة صباحا.// انتهى //23:46ت م0138

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