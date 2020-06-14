

القاهرة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1677 حالة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 42980 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1484 حالة وفاة.

وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.

// انتهى //

23:45ت م

0137



القاهرة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1677 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 62 حالة، مشيرة إلى شفاء 421 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 11529 حالة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 42980 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1484 حالة وفاة.وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.// انتهى //23:45ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.