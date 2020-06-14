السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب بالحدود الشمالية تنفذ جولات رقابية تفتيشية على المنشآت الغذائية



رفحاء 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

نفذت بلدية شعبة نصاب اليوم العديد من الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية؛ بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

// انتهى //

23:35ت م

0136



رفحاء 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسنفذت بلدية شعبة نصاب اليوم العديد من الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت كافة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية؛ بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.// انتهى //23:35ت م0136

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