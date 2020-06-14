وصايا صحية لمتابعي النظام “النباتي” في التغذية

2020-06-14

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

النظام النباتي هو نظام غذائي يعتمد على تناول المنتجات النباتية، ويمتنع فيه عن تناول المنتجات الحيوانية، إذ لا يفضّل البعض تناول اللحوم والدجاج والأسماك واستبدال ذلك بالمأكولات النباتية.

ويظل السؤال: هل اتباع النظام النباتي يؤثر على صحة الجسم نتيجة عدم حصوله على عناصر مهمة.

Advertisements

وفي هذا الإطار تقول استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله لـ”متابعات الخليج 365“: عندما تتم مقارنة النباتيين بغيرهم، فإننا نجد أن النباتيين يتناولون كميات أقل من مصادر الدهون المشبعة والكولسترول، بالإضافة إلى حصولهم على كميات كافية من بعض الفيتامينات، والمعادن، والألياف، مما ينتج عن ذلك عدة فوائد، تشمل التقليل من الكولسترول الضار، خفض ضغط الدم، إنقاص الوزن، وتقلل هذه الفوائد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة، وقد لا ترتبط الفوائد المذكورة بالنظام النباتي مباشرة فقد يدخل في ذلك الطابع الصحي العام الذي عادة ما يتبعه النباتيون مثل ممارسة النشاط البدني، وعدم التدخين، وأظهرت بعض الدراسات احتمال وقاية النباتيين من الأمراض التالية: أمراض القلب، السرطان، داء السكري من النوع الثاني.

وأشارت جواهر عبدالله إلى أن أهم سلبيات النظام النباتي هو عدم حصول الفرد على بعض العناصر المهمة ومنها البروتينات، وقد يحصلون- غالبًا- على كفايتهم من البروتين من البيض ومشتقات الحليب، بجانب العناصر الأخرى التي يحصلون عليها من تناول الفاصوليا، والعدس، والمكسرات، وغيرها، كما أن بعض المنتجات النباتية تحتوي على الكالسيوم مثل البروكلي، والكرنب، وغيرهما.

ودعت الدكتورة جواهر الذين يتبعون النظام النباتي بضرورة تناول أطعمة متنوعة، تناول خمس حصص على الأقل من الفواكه والخضراوات المتنوعة يوميًّا، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتحسين الهضم، والوقاية من الإمساك، الاعتماد في إعداد الوجبات على الكربوهيدرات النشوية مثل البطاطس، والأرز، والمكرونة وغيرها، كما ينصح بتناول مشتقات الحليب، والحرص على اختيار الدهون غير المشبعة، مثل زيت الزيتون، وزيت دوار الشمس، والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والملح، والسكر، مثل الكريمة، والشوكولاتة، والبسكوت، والمثلجات، والكيك؛ حيث إنها فقيرة بالقيمة الغذائية.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









