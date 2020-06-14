15 فرصة استثمارية تطرحها بلدية السهي على تطبيق “فرص”

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت أمانة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي التابعة لمحافظة صامطة عن 15 فرصة استثمارية على تطبيق ” فرص” .

وأوضح رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف ، أن طرح هذه المواقع الاستثمارية يهدف إلى تنمية قرى مركز السهي بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية السهي ، وذلك من خلال تنافس المستثمرين على الفرص الاستثمارية التي تطرح من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تنمية المحافظات والمراكز ، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين ، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وأضاف بأن الفرص الاستثمارية تختلف من حيث النوع والحجم ، حيث ستطرح فرص اقتصادية مختلفة في مركز السهي مثل (مواقع سياحية وترفيهية في الواجهة البحرية على شاطئ السهي ومواقع صحية تتضمن إنشاء وتشغيل مجمع طبي خاص وتشغيل مسلخ بلدية السهي المركزي ومركز رياضي ومستودع ومعرض أغذية بالجملة ومواقع محطات وقود تتضمن إنشاء وتشغيل محطة وقود فئة ” ب ” بجوار الواجهة البحرية بشاطئ السهي وصالة أفراح ومواقع لوحات إعلانية وعدد 3 صرافات آلية في مواقع مختلفة وغيرها من الفرص المتنوعة)، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولاً لفرص متناهية الصغر ، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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