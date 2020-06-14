، على الرغم من محاولات التشويش القطرية.. صفقة الاستحواذ السعودي على نيوكاسل مازالت جارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تأكيدات مدير تنفيذي للدوري الإنجليزي

مازالت صفقة الاستحواذ السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي، التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع مستثمرين دوليين آخرين، مستمرة على الرغم من المحاولات القطرية البائسة لإيقافها، وذلك بحسب مدير تنفيذي للدوري الإنجليزي.

وأكد المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي بيل بوش لمؤيدي نيوكاسل يونايتد، الذين يتوقون لإتمام الصفقة لإعادة ناديهم لمصاف الكبار مرة أخرى، أن صفقة الاستحواذ على النادي لم يتم حظرها، وأنها ما زالت مستمرة، على الرغم من الشائعات التي أثيرت عن انهيارها.

وما زالت إدارة الدوري الإنجليزي مستمرة في عملية الفحص قبل التصديق النهائي على الاستحواذ الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة بالتحالف مع شركاء ومستثمرين دوليين آخرين.

ومن المنتظر أن تشمل عملية الاستحواذ على النادي الإنجليزي إعادة هيكلة للإدارة، وضخ أموال واستثمارات كبيرة في مرافق النادي ومنشآته وأكاديميته، والتعاقد مع بعض اللاعبين؛ حتى يتناسب مع طموح الملاك الجدد، وجماهير النادي المتعطشة للعودة إلى منصات التتويج.

على الجانب الآخر، تستميت قطر لإفشال الصفقة عبر سيل من الأكاذيب والاتهامات الزائفة، والتقارير الإعلامية غير الحقيقية، والخطابات والمناشدات إلى إدارة الدوري الإنجليزي، والأندية الأعضاء، ولأبرز لاعبي كرة القدم الإنجليزية، تطالبهم فيها بوقف صفقة الاستحواذ السعودية على النادي الإنجليزي العريق؛ بدعوى تورط المملكة في قرصنة محتويات شبكة beIN القطرية المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي.نيوكاسل الإنجليزي شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم نيوكاسل يونايتد