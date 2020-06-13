شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تعلن المواعيد الجديدة لمؤتمر «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الإعلام، المواعيد الجديدة لعقد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا. وقالت عبر تويتر: "سيكون المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ابتداءً من اليوم لمدة 3 أيام في الأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس".

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