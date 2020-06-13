شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يكشف تفاصيل حريق محطة وقود بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم نايف الشريف، أن المقطع المتداول عن حريق محطة الوقود، والتي حدثت خلال تحرك مركبة أثناء تعبئة الوقود، كان يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أنه جرى إخماد الحريق قبل وصول وحدات الدفاع المدني عن طريق نظام الإطفاء الجاف، وكذلك عن طريق العاملين باستخدام الطفايات اليدوية".

وتابع قائلا: "الحريق نتج عن تسبب أحد المركبات بسحب مضخة بنزين بعد التعبئة (عن طريق الخطأ)، وحدوث الاشتعال، واقتصر الضرر على تلف المضخة، وحدوث لفح حراري للعمود المجاور".

وأكد أنه لم ينتج عن الحريق اي إصابات، مع إغلاق المحطة في حينه للوقوف على متطلبات السلامة بالموقع، مشيرا إلى أنه أعيد تشغيلها بعد إعادة تأهيل ما تضرر، والتحقق من توفر كامل اشتراطات السلامة.