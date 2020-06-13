تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا وأسماء المتحدثين

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا عصر اليوم الأحد، بمشيئة الله.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المتحدثين د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والأستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

ينطلق المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا اليوم الأحد 22 شوال 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا.

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يتحدث العبدالعالي خلال المؤتمر عن التحليل الوبائي للحالات الحرجة ومعدل نمو العدوى، وتطبيق التباعد، والاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة الماضية.

بينما يتحدث المفرج عن الوضع الحالي لتوفر الكمامات الطبية وآلية معرفة أماكن توفر الكمامات الطبية.

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