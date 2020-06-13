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الإعلام: المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا سيكون لمدة 3 أيام في الأسبوع
ابتداء من اليوم الأحد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الإعلام أن المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ابتداءً من الغد لمدة 3 أيام في الأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس.
وقالت وزارة الإعلام، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “سيكون المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس #كورونا المستجد (كوفيد 19)، ابتداءً من الغد لمدة 3 أيام في الأسبوع، الأحد والثلاثاء والخميس”.
في سياق متصل أوضحت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الأحد الموافق 22 شوال 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا.
حيث يتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وأستاذ تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
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