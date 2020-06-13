البريد السعودي يوضح طريقة رفع البلاغ ومتابعته

2020-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح البريد السعودي طريقة رفع البلاغ ومتابعته، وكذلك كيفية متابعة الشحنات المحلية والدولية.

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وأوضح البريد أنه يمكن رفع البلاغات عن طريق القنوات الإلكترونية متمثلًا في الموقع الإلكتروني، وتطبيق البريد السعودي، وحساب العميل في بريدي أونلاين أو الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء وهو 92005700.

وأضاف البريد السعودي أنه يمكن متابعة الشحنات المحلية والدولية عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق والحصول على التنبيهات في حال تحديث حالة الشحنة.

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