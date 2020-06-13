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البريد السعودي يوضح طريقة رفع البلاغ ومتابعته

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2020-06-13

البريد السعودي يوضح طريقة رفع البلاغ ومتابعته

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح البريد السعودي طريقة رفع البلاغ ومتابعته، وكذلك كيفية متابعة الشحنات المحلية والدولية.

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وأوضح البريد أنه يمكن رفع البلاغات عن طريق القنوات الإلكترونية متمثلًا في الموقع الإلكتروني، وتطبيق البريد السعودي، وحساب العميل في بريدي أونلاين أو الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء وهو 92005700.

وأضاف البريد السعودي أنه يمكن متابعة الشحنات المحلية والدولية عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق والحصول على التنبيهات في حال تحديث حالة الشحنة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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