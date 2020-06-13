السعودية | تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة الرياض، السبت، تعليق العمل، بعد تسجيل إصابات عدة بين موظّفيها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة في تغريدة مقتَضَبَة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنها ستعلّق العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد إلى أجل غير مسمى".

كانت السفارة اليمنية أعلنت استئناف عملها، أواخر مايو الماضي، وقالت إنها ستعمل بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تقرر تعليق العمل اليوم لظهور بعض الإصابات بالفيروس بين موظفيها.