السعودية ..7 جامعات بالمملكة ضمن أفضل الجامعات الآسيوية والعالمية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 13 يونيو 2020 11:11 مساءً - كشفت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، عن 7 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات الآسيوية والعالمية؛ وذلك بحسب تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020م.

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في المقدمة، حيث احتلت المركز 26 آسيوياً والمركز 201 عالمياً من ضمن 250 جامعة، وتلتها جامعة الفيصل في المركز 28 آسيوياً و251 من ضمن 300 جامعة عالمية.

وتلتها جامعة الملك سعود في المركز 68 آسيوياً و501 عالمياً من ضمن 600 جامعة، ثم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المركز 106 آسيوياً والمركز 501 عالمياً من ضمن 600 جامعة.

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فيما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز 102 آسيوياً والمركز 501 عالمياً من ضمن 600 جامعة، وجاءت جامعة الملك خالد في المركز 102 آسيوياً والمركز 501 عالمياً من ضمن 800 جامعة، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المركز 351 آسيوياً والمركز 1001 عالمياً.