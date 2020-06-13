شكرا لمتابعة خبر عن أطفال وافدون يحتلون جدة من بوابة التسول رغم كورونا والشمس الحارقة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قامت إحدى المواطنات بجدة بتوثيق بيع الأطفال وتسول نساء من جنسية عربية بجوار محال بيع الأثاث بالأسواق الشعبية بشمال جدة.

وتفصيلا، رصد المواطنة بيع أطفال من جنسية عربية لبعض المستلزمات، وسط وجود لمتسولين وقت الظهيرة، يمارسون التسول بكل راحة ودون خوف على أنفسهم من لهيب الشمس الحارقة، وأيضًا في ظل جائحة فيروس كورونا وما قد يعرضهم للإصابة بالفيروس.

وناشدت المواطنة الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين والباعة الجائلين في عديد المواقع بشكل واضح، ومعرفة من يقف وراء هؤلاء الأطفال ويستغلون براءتهم في البيع والتسول.

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