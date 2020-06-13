شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق السفارة اليمنية في الرياض بسبب "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، اليوم السبت، عن إغلاق المبنى؛ على خلفية ظهور إصابات بكورونا.
وقالت عبر حسابها على "تويتر" :"تعلن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض عن تعليق العمل فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا Covid-19
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