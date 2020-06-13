شكرا لمتابعة خبر عن عشريني في حالة سكر يفك لغز احتراق 4 مركبات في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وقد أثارت واقعة احتراق 4 مركبات في مكة المكرمة في حوادث متفرقة استغراب عدد كبير من المواطنين؛ حيث بدت الواقعة بفعل فاعل.

وتعود الأحداث إلى الخميس الماضي عندما اندلعت النيران في مركبة بشكل مفاجئ، كانت متوقفة بحي الإسكان بمكة المكرمة؛ فقامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق، وعقب ذلك تلقت بلاغات باشتعال سيارات أخرى.

ونجحت الجهات الأمنية في فك لغز الواقعة في وقت وجير؛ حيث كان الجاني شاب عشريني في حالة سُكر، اعترف بقيامه بهذا العمل بعد أن رصده عدد من السكان.