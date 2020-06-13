شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يستنكر امتلاك وافد آسيوي مزرعة كبيرة بالمملكة: «من أين لهم هذا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

فتح مواطن النار على استمرار ممارسات البعض في التستر على الوافدين وتمكينهم من امتلاك الأراضي في المملكة لممارسة التجارة.

ووثق المواطن مزرعة كبيرة تعود لعامل آسيوي يقول أنه يعمل سائق على الأغلب، متسائلًا : "من أين له هذا".

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وفجر المواطن أزمة بيع أبناء الوطن أراضيهم للوافدين بسعر أقل من السعر الذي يُقدم للمواطنين.

وقال أحد المواطنين المتفاعلين على المقطع: "المشتري الاسيوي مبلغ مقدم، والباقي أجل، بمعنى ابيع واكسب وسدد، ولكن في السعودي المشتري ادفع كاش، الثقه معدومه في ابن الوطن".

وأضاف أخر: "ولكن السؤال هل نحن السعوديين حاولنا ننافس العمالة الوافده بعملية التجارة والبيع والشراء ام قاعدين نتفرج على العمال وهم بشتروز محاصيل المزارع ويكسبون مبالغ طائلة وننتقد صاحب المزرعة ليش يبيع على الاجنبي،نحن ناس لانحب المغامرة".