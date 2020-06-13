شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر من مفهوم خاطئ بشأن رفع الصوت أثناء الغضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من مفهوم وشائع بشأن رفع الصوت أثناء الغضب. حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من مفهوم وشائع بشأن رفع الصوت أثناء الغضب. وانتشرت مفاهيم خاطئة بشأن التنفيس برفع الصوت أثناء الغضب يريّح القلب، مما أثارت جدلت واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي. وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر " أن رفع الصوت أثناء الغضب يزيد من الجهد على القلب ويزيد من احتمالية حدوث الجلطة. وكان النمر أشار إلى ثلاثة تصرفات خاطئة عند حدوث الجلطة؛ هي:" عدم إخبار زوجتك ومن حولك، وعدم أخذ الأسبرين، وقيادة سيارتك إلى المستشفى ".

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