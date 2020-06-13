شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مداهمة موقعين لتجمع الباعة الجائلين في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قامت فرق من بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمداهمة موقعين للباعة الجائلين بحي مشرفة شمال المحافظة تساندها دوريات الأمن.

وأدت المداهمة إلى إتلاف وإزالة 19 عربة وبسطات خشبية، بالإضافة إلى مصادرة نصف طن من الخضروات والفواكه تمهيدًا لتسليم الصالح منها للجمعية الخيرية.

وداهمت الفرق المواقع التي كانت تشكل تجمعاً لعمالة تمارس البيع العشوائي وذلك للمخاوف من تفشي فيروس كورونا.

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