شاهد: شاب سعودي يمتطي حصانا مسرعا .. والنهاية مأساوية

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أظهر مقطع فيديو، لحظة اصطدام حصان بعنف في حائط، بعد أن ظنه “صحراء”، بينما كان أحد الأشخاص فوقه، ليسقطا على الأرض دون حراك.

وبيّن الفيديو أن الحصان أسرع بشدة نحو الحائط بعد أن خدع باللون الذي يقترب من لون الرمال، وساعد في الخديعة أن الحائط لم يكن له “برواز” وكان مفتوحا من الأطراف، فخيل إلى الحصان أنه صحراء.

وأوضحت مصادر أن الحصان “نفق” بينما تم نقل الشاب إلى المستشفى، لأنه استطاع أن يلقي بنفسه على الأرض قبل الارتطام بلحظات قليلة.

وقال أحد المغردين :”أتوقع أن الرجل سلم إن شاء الله في اللحظة الأخيرة رمى نفسه من فوق الفرس والحمدلله، أما الفرس الضربة كانت في مقدمة الناصية أظنهُ نفق”.

وأضاف مغرد ثان: “غالب الخيل إذا ماكان التحكم فيها زين تأخذ بالاتجاهات اللي تقابلها حتى بسرعتها العالية ومع ميول جسم اللي راكب عليها لف الحصان ولا انتبه للجدار قدامه، ولو انتبه الحصان على الأقل بتشوفه حاول إنه يتفاداه، قدر الله وماشاء فعل، الصح إنك ماتغامر في ركوبك للخيل بدون تدريب! وألف سلامة عليه.

وتابع ثالث: “الحصان عنده عمى ألوان لكن ماشاء الله على الخيال تصرف قبل يضرب الحصان في الجدار”.



