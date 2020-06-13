«صحة الطائف» تطلق مبادرة لتأهيل منسوبي إدارة المراجعة الداخلية

رشَّحت «صحة الطائف» عددًا من منسوبيها للحصول على الشهادات المهنية في المراجعة الداخلية ضمن مبادرة تستهدف تأهيل منسوبي إدارة المراجعة الداخلية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل المهام الرقابية التي تشهدها أنظمة القطاع الحكومي، وإعادة تأهيل الموظفين بما يتلاءم والخطط التطويرية التي تنتهجها الدولة لتحسين أداء القطاع العام.

Advertisements

من ناحيته، قدَّم مدير إدارة المراجعة الداخلية عبدالرحمن علي الغامدي، الشكر والتقدير لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، على تبني هذه المبادرة ودعمها، والمسارعة في تنفيذها للارتقاء بمستوى أداء منسوبي الإدارة، وتأهيلهم وفق أحدث البرامج التطويرية في مهام المراقبة والمراجعة بالقطاعات الحكومية.

يُشار إلى أن «زمالة المراجع الداخلي المعتمد CIA»، تعد من الشهادات المعتمدة دوليًّا؛ لكونها معيارًا لكفاءة الموظف في المراجعة الداخلية، كما أن الحصول عليها يُعتبر إنجازًا مهمًّا، وميزة مهنية للمراجعين الداخليين في جميع مراحل حياتهم العملية.

اقرأ أيضًا: