«توكلنا» يوضّح أسباب إلغاء «التصاريح النشطة» للمواطنين قبل انتهاء فترة صلاحيتها

منها الخروج من التطبيق..
أوضح تطبيق وزارة الصحة «توكلنا»، اليوم السبت، أسباب إلغاء التصاريح النشطة الممنوحة للمواطنين من خلاله؛ قبل انتهاء فترة الصلاحية.
وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: أخي الكريم.. عند خروجك من تطبيق «توكلنا»، أو الدخول بنفس الحساب من جهاز آخر سيؤدي ذلك إلى إلغاء التصريح النشط الذي تم طلبه عبر التطبيق.
وذكر التطبيق، أنه تقديرًا للظروف الطارئة التي قد تواجهك خلال فترة منع التجوّل، فإن «توكلنا» يتيح لك إصدار التصاريح الإلكترونية اللازمة للحالات التموينية الطارئة؛ بواقع ٤ ساعات أسبوعيًّا.
جاء ذلك ردًّا من التطبيق على سؤال يقول صاحبه: بعد منحي تصريح تموين طارئ، وبعد نزولي تم إلغاؤه، وأنا في الشارع؛ مما قد يعرّضني لغرامة مخالفة الحظر.. ما السبب لذلك؟.
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