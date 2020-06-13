بالصور.. الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات لنازحي صعدة المتضررين من السيول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، مواد إيوائية شملت 25 خيمة و50 بطانية لنازحي محافظة صعدة المتضررين من السيول في مديرية العبر بحضرموت، استفاد منها 150 فردًا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.