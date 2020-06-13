بالصور.. إغلاق مركز تجاريّ بجدة لعدم الالتزام باحترازات مواجهة «كورونا»

خالف شروط التباعد الاجتماعي بين روّاده..

أغلقت الفرق الرقابية بمحافظة جدة، مركزًا تجاريًّا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجيهات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين. وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أكدت أمانة المحافظة إغلاق مركز تجاريّ في جدة؛ بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التقيّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس«كورونا المستجدّ». اقرأ أيضًا: هيئة الرقابة تباشر قضية فساد مالي وإداري لاثنين من قيادات الصحة في الرياض

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