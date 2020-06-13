لأجل غير مسمّى..
أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة الرياض، اليوم السبت، تعليق العمل، بعد تسجيل إصابات عدة بين موظّفيها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وذكرت السفارة في تغريدة مقتَضَبَة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنها ستعلّق العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد إلى أجل غير مسمى».
وكانت السفارة اليمنية أعلنت استئناف عملها، أواخر مايو الماضي، وقالت إنها ستعمل بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تقرر تعليق العمل اليوم لظهور بعض الإصابات بالفيروس بين موظفيها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.