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تعليق العمل بسفارة اليمن في الرياض لإصابة بعض الموظّفين بكورونا

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لأجل غير مسمّى..

أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة الرياض، اليوم السبت، تعليق العمل، بعد تسجيل إصابات عدة بين موظّفيها بفيروس المستجد «كوفيد-19».

وذكرت السفارة في تغريدة مقتَضَبَة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنها ستعلّق العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد إلى أجل غير مسمى».

وكانت السفارة اليمنية أعلنت استئناف عملها، أواخر مايو الماضي، وقالت إنها ستعمل بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، قبل أن تقرر تعليق العمل اليوم لظهور بعض الإصابات بالفيروس بين موظفيها.

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