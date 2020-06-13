شاهد.. تدشين العمل في أكبر مشروع لخفض حرارة «الرياض» 15 درجة مئوية

أطلقت الهيئة الملكية لتطوير الرياض، مشروع «الرياض الخضراء»، الذي يُعد من المشروعات الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في السابع من جماد الآخرة 1440هـ.

ويتواءم المشروع مع رؤية المملكة 2030 من خلال الوصول إلى مجتمع ينبض بالحياة، فضلًا عن تصنيف 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم، حسبما ذكرت قناة «الإخبارية».

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ويستهدف المشروع زراعة 7 ملايين و500 ألف شجرة خلال 10 سنوات، إضافة إلى رفع نسبة المسطحات الخضراء من إجمالي المساحة المطوَّرة للعاصمة حتى عام 2030م. وستكون البداية بزراعة 31 ألف شجرة على امتداد 144 كيلومترًا.

ويُسهم المشروع في خفض درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف إلى درجتين مئويتين خلال فصل الصيف على مستوى المدينة، إضافة إلى خفض درجة الحرارة بين 8–15 درجة من وهج الحرارة المنعكسة من باطن الأرض ضمن مناطق التشجير المكثفة، بجانب دوره في تحسين جودة الهواء في المدينة بتقليل ثاني أكسيد الكربون.

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