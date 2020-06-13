طقس الأحد.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار وسحب رعدية على 6 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الأحد، لافتةً إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بحبات من البرد، ورياح نشطة على 4 مناطق، إضافة إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقتين أخريين.

وفي بيانٍ عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: «لا تزال الفرصة مهيأة –بمشيئة الله– لهطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)».

كما يُتوقَّع تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية.

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وتوقَّعت هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها، وتمتد إلى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة بين ١٥–٤٠ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين.

وبحسب توقعات الهيئة، ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شماليةً غربيةً بسرعة بين ١٨–٤٢ كم/ساعة، وسيرتفع الموج مترًا ونصفًا إلى مترين ونصف.