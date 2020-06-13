بالفيديو.. تفاصيل أول مكالمة منذ 9 سنوات بين المعتقل بأمريكا خالد الدوسري ووالدته

نشر المحامي سعود متعب بن قويد تفاصيل أول اتصال هاتفي بين السجين المعتقل بالولايات المتحدة خالد الدوسري وبين والدته، منذ 9 سنوات.

وذكر «بن قويد» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننشر لكم جزءًا بسيطًا من مكالمة السجين خالد لوالدتة بعد موافقتهم؛ لغرض توضيح ما تعانية عائلته مما يستدعي وقوف المجتمع والمسؤولين معهم».

وقالت والدة خالد الدوسري لابنها: «خالد، إيشلونك عارفاك طيب.. عرفنتي .. أنا أمك شيخة.. وسط تلعثّم من خالد.. ورددت عليه أمّه نفس الأسئلة.. مين أنا؟ حتى ردّ عليها خالد أنت "شيخة"».

وحاولت أم خالد الدوسري الاطمئنان على صحة ولدها: «خالد كيف صحتك وأمورك.. هل محتاج لشيء.. فردّ عليها خالد أنه بخير».

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وأبدت الأم ارتياحًا بعدما أكد خالد الدوسري لها أنه عرفها، وأكدت له أن كل الناس تدعو له، وأنه إن شاء الله يعود للسعودية قريبًا وتفرح برؤيته.. وختمت طالبة منه ألا ينقطع صوته عنها ويكلمها بالوقت اللي يناسبه تفرح بيه؛ لأنها من سنين لم تسمع صوته وقلقة عليه.

وكان المحامي بن قويد، أعلن عن إجراء اتصال هاتفي بين السجين بالولايات المتحدة خالد الدوسري وبين والدته، وذلك في أول اتصال بينهما منذ 9 سنوات.

وذكر عضو الهيئة السعودية للمحامين –عبر حسابه بتويتر- أنه «تم بحمد لله التواصل هاتفيًّا بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات»، وأشار المحامي بن قويد، إلى أنه سينشر جزءًا من المكالمة.

يذكر أن «خالد الدوسري» هو طالب مبتَعَث منذ عام 2008م، وتم اعتقاله بالولايات المتحدة عام 2011م، بزعم صناعة موادّ متفجرة، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.