بالصور.. ضبط مستودعين لتخزين الأغذية الفاسدة بالمدينة المنورة

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، ضبطَ مستودعين في المدينة المنورة، كانا يُستخدمان في تخزين مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر» قالت الهيئة: رصدت «الغذاء والدواء» خلال جولاتها التفتيشية في المدينة المنورة مستودعين خُزِّنَ بهما مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية.

وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط ٨١٠ كجم من المواد الغذائية المخالِفة، وإحالة القائمين على المنشأتين إلى الجهات المعنيّة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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