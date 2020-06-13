صواعق رعدية وأمطار غزيرة في جازان وعسير والباحة

شهدت منطقتا جازان وعسير أمس أمطارا من غزيرة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة، وتحذيرات على منطقة الباحة، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مناطق نجران وتبوك والمدينة المنورة.

الشريط الحدودي

لليوم الثاني على التوالي هطلت أمطار غزيرة على قرى الشريط الحدودي في محافظة الحرث، مصحوبة بصواعق رعدية سالت على إثرها العديد من أودية المحافظة وكانت في مجرها الطبيعي. كما أدت إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض القرى في المحافظة، مما استنفر فرق الطوارئ في المحافظة لإعادة التيار الكهربائي في زمن قياسي.

توافد المتنزهين

شهدت محافظة الحرث توافدا لعدد من المتنزهين الذين تواجدوا في عدد من المواقع البرية والجبلية وضفاف الأودية السياحية التي تتمتع بها المحافظة للاستمتاع بمشاهدة الأمطار والسيول، وسط تواجد للجهات الأمنية لمنع الزوار من التجمعات والاقتراب من مجاري السيول والأودية. ووجه محافظ الحرث إبراهيم الألمعي الجهات الأمنية والخدمية بمنع التجمعات، والتأكد من خلو المتنزهات والحدائق المغلقة من المتنزهين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات في حق المخالفين.

تقلبات جوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وشبه انعدام وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

أجزاء متفرقة

شهدت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير أول من أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، فيما تساقطت حبات البرد على بلدة الجرف شمال المحافظة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة. وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبد العزيز عمر جلبان إلى ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيه متقدم، عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول، مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على منطقة عسير.

تنبيهات الأرصاد

نجران «أتربة مثارة»

مدينة نجران

حبونا

بدر الجنوب

ثار

يدمة

خباش شرورة

جازان «أمطار»

Advertisements

مدينة جيزان

صبيا

بيش

أبوعريش

أحد المسارحة

الريث

الحرث

فيفا

هروب

الباحة «أمطار رعدية»

مدينة الباحة

الحجرة

العقيق

المخواة

بلجرشي

غامد الزناد

قلوة