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مسابقة لخريجي الثانوية في جدة

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أطلقت إدارة نشاط الطلاب - القسم العلمي، في جدة مسابقة علمية لخريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات، بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارات البحث العلمي والتخطيط، والتصدي لمواجهة الجائحة بالتقنيات الحديثة، وتقديم واكتشاف طرق جديدة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة في المعالجة والتكيف.

وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي، إن المسابقة تطرح أفكارا مبتكرة وواعدة باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية، والتي تهدف لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، والتي تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسيخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية.


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