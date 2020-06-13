مسابقة لخريجي الثانوية في جدة

وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي، إن المسابقة تطرح أفكارا مبتكرة وواعدة باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية، والتي تهدف لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، والتي تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسيخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية.
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