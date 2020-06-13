العدل: لن نستقبل المستفيد دون موعد مسبق

أعلنت وزارة العدل التعليمات الملزمة لدخول المستفيدين إلى المرافق العدلية، التي لن تستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقا للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل، ولا تستدعي حضور المستفيدين إلى مقارها من محاكم أو كتابات عدل. وأوضحت الوزارة، أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد، وقبل الوقت المحدد بـ5 دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.

السلامة العامة

شدّدت وزارة العدل على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة «المحاكم بمختلف اختصاصاتها، وكتابات العدل، وفروع الوزارة، وأي مرفق عدلي آخر»، إلا وهو يحمل موعدا مسبقا، ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحدد، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها، حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأعلى، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة. ودعت هذه الفئات إلى التواصل مع مركز التواصل الموحد 1950، لتقديم الحلول المناسبة.

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دوام فترتين

أبانت الوزارة أن دوام منسوبي المحاكم وكتابات العدل سيكون على فترتين من الـ7:30 صباحا وتمتد حتى الـ6:30 مساء، لخدمة عدد أكبر من المستفيدين.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت كثيرا من الخدمات الإلكترونية في قطاعات الوزارة كافة، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، ومركز التواصل الموحد 1950.