إعادة تأهيل حزام أبها

بدأت أمانة منطقة عسير أعمال تعديل مسارات طريق الملك عبدالعزيز (الحزام الدائري ) لفك الاختناقات المرورية، وذلك بناء على موافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، واعتماده للرؤية المقدمة من قبل أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وإدارة المرور وشرطة المنطقة لعملية تعديل الاتجاهات.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة بدأت أعمالها فعليا لتوسعة الطريق في كل من إشارة السد والسودة وآل يوسف، بالإضافة إلى وضع دوران حر في الاتجاهين قبل دوار الخالدية وذلك لتسهيل حركة السير.
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