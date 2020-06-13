منصة معين تنفذ 24 ألف إستعلام للمظالم

أنجزت خدمة «الاستعلام عن حالة دعوى» بديوان المظالم -عن بُعد- خلال 65 يوما، عبر منصة معين الإلكترونية، ما يتجاوز 24000 طلب استعلام إلكتروني، إذ مكّنت الخدمة المستفيدين من الاستعلام بشكل شامل عن حالة الدعوى المرفوعة عبر منصة معين الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، خلال الاستفادة من الخدمات القضائية الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان.

يذكر أن منصة معين الإلكترونية تحوي كثيرا من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة تقنية تهدف إلى تيسير إجراءات العمل القضائي، في إطار تقني رقمي متطور، يتواكب مع المعطيات المعاصرة، تحقيقا لخدمة كل المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.