إغلاق مؤقت لسوق الخضار بالدمام

تغلق أمانة المنطقة الشرقية، غداً سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بشكل «مؤقت» وذلك لأعمال الصيانة والتنظيم. وعزا وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أسباب الإغلاق إلى صيانة مظلات السوق، والتي سيتم إغلاقها وتسليمها للمقاول للبدء بالعمل، فيما سيتم نقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى، كما سيتم نقل مظلة الحراج البلدي إلى مظلة «مؤقتة» جديدة ليكون عملهم خلال الفترة المسائية من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً، لضمان عدم تكدس المتسوقين، وسيقتصر العمل خلال فترة منع التجول على التجار والموردين، مما سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة، والذي تسعى إليه الأمانة ضمن إستراتيجيتها الوقائية وإجراءاتها الاحترازية الوقائية. وأشار مغربل إلى أن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية 10 أسواق «مؤقتة» للخضار والفواكه في حاضرة الدمام بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة وتخفيف الضغط عليها، وكذلك خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق المؤقتة.



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