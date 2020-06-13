شركات مختصة للرقابة والتفتيش على مرافق الترفيه

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للترفيه تعتزم الاستعانة بشركات مختصة لتقديم خدمات الرقابة والتفتيش، بما تحدده الهيئة من ضوابط على المرافق والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة. وحددت الهيئة عددا من الضوابط والشروط لإقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، أبرزها الحصول على رخصة ممارسة نشاط ترفيهي، وأن يمتلك المنظم خبرة في مجال النشاط، فضلا عن ضرورة تقديم خطة تسويقية مشتملةً على التصاميم الإعلانية التي ستُستخدم في الحملة التسويقية. من ضوابط وشروط إقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية الحصول على رخصة ممارسة نشاط ترفيهي أن يمتلك المنظم خبرة في مجال النشاط تقديم خطتين تنظيمية وتشغيلية للنشاط الترفيهي ألا يكون مقدم الطلب ضمن القائمة المحظورة المحددة من الهيئة Advertisements مراعاة القيم الإسلامية والثقافية والاجتماعية في المملكة الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية أو الخاصة التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة من وقت لآخر تقديم خطة تسويقية له مشتملةً على التصاميم الإعلانية التي ستُستخدم في الحملة التسويقية



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