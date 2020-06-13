ونقلت الإدارة التعليمية عملية الرصد عبر برنامج zoom وقناة اليوتيوب وأصبح متاحاً لجميع المعلمين والمعلمات في كافة أنحاء المملكة، بعد اعتمادها من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لتصبح متطلبا لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر نظام الخدمة الذاتية (فارس).
وجاء اعتماد الآلية نظرا لوجود مادة في الباب الخامس الخاص بالترقية ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي تعتزم الوزارة تطبيقها خلال الأشهر القادمة، والتي نصت على تحقيق الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني شرطا من شروط الترقي بين الرتب التعليمية.
وأكد مقدم البرنامج عبدالله آل ذياب، أن رصد ساعات التطوير المهني تدفع شاغلي تلك الوظائف إلى استثمارها في تعزيز وتطوير مستواهم المهني والعلمي، للحصول على الترقيات التي يطمحون لها في السلم الوظيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر آلية لتطوير معلمي السراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.