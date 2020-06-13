آلية لتطوير معلمي السراة

وصف مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة حسن العلكمي عملية رصد ساعات التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والتي تعمل عليها الإدارة حاليا، بأنها تُعد البادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

ونقلت الإدارة التعليمية عملية الرصد عبر برنامج zoom وقناة اليوتيوب وأصبح متاحاً لجميع المعلمين والمعلمات في كافة أنحاء المملكة، بعد اعتمادها من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لتصبح متطلبا لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر نظام الخدمة الذاتية (فارس).

وجاء اعتماد الآلية نظرا لوجود مادة في الباب الخامس الخاص بالترقية ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي تعتزم الوزارة تطبيقها خلال الأشهر القادمة، والتي نصت على تحقيق الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني شرطا من شروط الترقي بين الرتب التعليمية.

وأكد مقدم البرنامج عبدالله آل ذياب، أن رصد ساعات التطوير المهني تدفع شاغلي تلك الوظائف إلى استثمارها في تعزيز وتطوير مستواهم المهني والعلمي، للحصول على الترقيات التي يطمحون لها في السلم الوظيفي.