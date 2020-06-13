إزالة تعديات على أراض حكومية بسراة عبيدة

استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أراضيَ حكوميةً مساحتها أكثر من ألف متر مربع، اعتدي عليها في قرية آل خلف. وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وعقوم ترابية، وقد أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، وطبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



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