تدريب 2896 من منسوبي التقني بعسير

نفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير 86 برنامجاً تدريبياً عن بعد في عدد من التخصصات الإدارية والتقنية، حيث استفاد منها 2896 من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن البرامج أطلقها مركز خدمة المجتمع بالإدارة لتطوير مهارات منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، حيث يوجد لدى التدريب التقني والمهني بالمنطقة كل الإمكانيات الحديثة للتدريب والتطوير عن بعد.

وتعتبر هذه الدورات من الدورات المعتمدة لدى المؤسسة ولدى وزارة الخدمة المدنية، حيث تم عقد الدورات في أكثر من 30 تخصصاً تقنياً ومهنياً وإدارياً، أبرزها تصميم تطبيقات الأجهزة الذكية وتقنيات العمل عن بعد، وتقنية النانو في الصناعة الإلكترونية، ومبادئ إدارة الخطر والتأمين، وإدارة المشاريع واستخدام التطبيقات المكتبية في بيئة العمل، وأساسيات صناعة الإنفوجرافيك، والإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية وغيرها من التخصصات.