البلدية تباشر 41900 بلاغ عبر خدمة 940

41275 معاملة
أكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات أنهت إنجاز 41275 معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من إجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت 4806 بلاغات عن وجود باعة متجولين، و1224 بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و8259 بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة.
كما أنجزت 521 بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و4644 لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى 10438 بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و893 حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و10490 بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
678 بلاغاً
أشارت الشؤون البلدية إلى أنه يجري حالياً التعامل مع 678 بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل 61 بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها 15 بلاغا بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و197 خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين والتي تتعلق بلبس الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، و3 بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و89 لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على 209 بلاغات عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و14 حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و90 بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
عدد البلاغات 41953
98% نسبة البلاغات التي تم التعامل معها
أعداد البلاغات والمخالفات التي تم التعامل معها:
4806 مخالفات وجود باعة متجولين
4644 عدم توفير الأدوات الإجرائية
10438 مخالفة داخل المنشآت
521 مخالفة أكل الوجبات داخل المنشآت
1224 مخالفة إغلاق وتغليف الطرود
893 مخالفة نظافة شخصية للعاملين داخل المنشآت
10490 مخالفة اشتراطات العمل بوقت منع التجول
8259 مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين
بلاغات يتم التعامل معها حاليا
209 مخالفات داخل المنشأة
15 مخالفة إغلاق وتغليف الطرود
61 بلاغا عن وجود باعة متجولين
89 مخالفة لعدم توفير الأدوات الوقائية
3 مخالفات أكل الوجبات داخل المنشآت
197 مخالفة الاشتراطات الصحية للعاملين
14 مخالفة نظافة العاملين بالمنشآت الغذائية
90 مخالفة اشتراطات العمل بوقت منع التجول
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