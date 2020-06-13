السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة وإحالته والشخص الذي قام بتوثيق ذلك للنيابة العامة



مكة المكرمة 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة، وهو بحالة غير طبيعية، والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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22:51ت م

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