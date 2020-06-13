السعودية اليوم / فرع الإسكان بجازان يكرم العقاريين المسهمين في مبادرة " عقاري مسؤول"



جيزان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

كرم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي مساء اليوم ، عدداً من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج " إيجار " ، نظير إسهاماتهم في المرحلة الأولى لمبادرة "عقاري مسؤول " التي تعنى بالتسهيل على المواطنين في ضل جائحة

وتتضمن التسهيلات ، الإعفاء من الرسوم العقارية لتوثيق العقود للأرامل ، والمطلقات ، وكبار السن ، وأسر الشهداء ، وأصحاب الدخل المحدود ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والعسكريين المرابطين على الحدود ، والممارسين الصحيين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة وإلى تسهيل الإجراءات كافة ،التي من شأنها تعزيز كفاءة آداء القطاع العقاري بالمنطقة .

// انتهى //

22:29ت م

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جيزان 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسكرم مدير عام فرع وزارة الإسكان بجازان المهندس حسن بن سالم السهيمي مساء اليوم ، عدداً من الوسطاء العقاريين المعتمدين ببرنامج " إيجار " ، نظير إسهاماتهم في المرحلة الأولى لمبادرة "عقاري مسؤول " التي تعنى بالتسهيل على المواطنين في ضل جائحة كورونا عبر تسهيلات لعدد من الفئات الاجتماعية.وتتضمن التسهيلات ، الإعفاء من الرسوم العقارية لتوثيق العقود للأرامل ، والمطلقات ، وكبار السن ، وأسر الشهداء ، وأصحاب الدخل المحدود ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والعسكريين المرابطين على الحدود ، والممارسين الصحيين.وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وبرامج عدة قامت بها وزارة الإسكان هدفت إلى خدمة المستفيدين بالمنطقة وإلى تسهيل الإجراءات كافة ،التي من شأنها تعزيز كفاءة آداء القطاع العقاري بالمنطقة .// انتهى //22:29ت م0125

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