

الدوادمي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة الدوادمي جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت جميعها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس

ونفذت فرق الرقابة الصحية بالبلدية جولاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم للتأكد من مدى توفر الاشتراطات الصحية والبلدية بتلك المنشآت حفاظاً على الصحة العامة، وتطبيق الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال فرق الرقابة الصحية بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

// انتهى //

22:07ت م

0124



الدوادمي 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسواصلت بلدية محافظة الدوادمي جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتزام المنشآت جميعها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا ونفذت فرق الرقابة الصحية بالبلدية جولاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم للتأكد من مدى توفر الاشتراطات الصحية والبلدية بتلك المنشآت حفاظاً على الصحة العامة، وتطبيق الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال فرق الرقابة الصحية بهدف مراقبة عمل المنشآت التجارية وتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.// انتهى //22:07ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الدوادمي تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.