شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان يعزي ذوي الرقيب «عكيري» والجندي «مغفوري» والان نبدء بالتفاصيل
ونقل سمو نائب أمير جازان ، لأسرتي المتوفين تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا اعتزاز الجميع بتفاني وإخلاص الفقيدين وحرصهما -رحمها الله- على القيام بالمهام الموكلة لهما والأمانة في آداء عملهما سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والدا وذوو الفقيدين عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم ما كان له الأثر البالغ في نفوسهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.
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