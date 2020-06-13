2020-06-13

التعليم: استمرار حضور الموظفين بما لا يزيد عن 50%

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي بما لا يزيد عن ٥٠%.

وشددت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية التزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

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كما أعلنت وزارة التعليم استمرار عمل بقية الموظفين بالعمل عن بعد ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.

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