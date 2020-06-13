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شكرا لقرائتكم التعليم: استمرار حضور الموظفين بما لا يزيد عن 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التعليم: استمرار حضور الموظفين بما لا يزيد عن 50%
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي بما لا يزيد عن ٥٠%.
وشددت وزارة التعليم، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على أهمية التزام الموظفين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
كما أعلنت وزارة التعليم استمرار عمل بقية الموظفين بالعمل عن بعد ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.
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