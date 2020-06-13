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عمليات تقصي عن شخصية غريبة في شوارع الباحة !

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2020-06-13

عمليات تقصي عن شخصية غريبة في شوارع الباحة !

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقاطع  فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصية غريبة الأطوار تتجول في شوارع منطقة الباحة؛ مما تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي والمارة.

وظهر خلال المقاطع شخص يتجول بطريقة غريبة ولا يلتفت أو يستجيب لأي نداءات من الأهالي أو من شباب المنطقة الذين هموا بالهروب من أمامه .

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وحسب المتداول ، باشرت الجهات المختصة الحالة بعد رصدها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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