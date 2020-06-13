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عمليات تقصي عن شخصية غريبة في شوارع الباحة !
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصية غريبة الأطوار تتجول في شوارع منطقة الباحة؛ مما تسبب في حالة من الفزع بين الأهالي والمارة.
وظهر خلال المقاطع شخص يتجول بطريقة غريبة ولا يلتفت أو يستجيب لأي نداءات من الأهالي أو من شباب المنطقة الذين هموا بالهروب من أمامه .
وحسب المتداول ، باشرت الجهات المختصة الحالة بعد رصدها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
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