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اشتبكت جماعات متناحرة والشرطة خارج محطة واترلو للقطارات بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم (السبت)، مع إلقاء مقذوفات وألعاب نارية، بحسب ما ذكر شاهد من "رويترز".
وتوجه المتظاهرون صوب المحطة وهم يهتفون باسم رابطة الدفاع الإنجليزية، قبل وصول الشرطة بأعداد أكبر وتطويق المنطقة.
وتظاهر نشطاء ينتمون لليمين المتطرف في شوارع لندن، متعهدين بحماية النصب التذكارية التاريخية، التي استهدفت على هامش مسيرات لحركة حياة السود مهمة، واشتبك هؤلاء النشطون مع بعض الجماعات المناهضة للعنصرية.احتجاجات لندن
مقذوفات وألعاب نارية تفجر العنف في لندنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-13
اشتبكت جماعات متناحرة والشرطة خارج محطة واترلو للقطارات بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم (السبت)، مع إلقاء مقذوفات وألعاب نارية، بحسب ما ذكر شاهد من "رويترز".
وتوجه المتظاهرون صوب المحطة وهم يهتفون باسم رابطة الدفاع الإنجليزية، قبل وصول الشرطة بأعداد أكبر وتطويق المنطقة.
وتظاهر نشطاء ينتمون لليمين المتطرف في شوارع لندن، متعهدين بحماية النصب التذكارية التاريخية، التي استهدفت على هامش مسيرات لحركة حياة السود مهمة، واشتبك هؤلاء النشطون مع بعض الجماعات المناهضة للعنصرية.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:48 PM
وقع بين الشرطة وجماعات متناحرة
اشتبكت جماعات متناحرة والشرطة خارج محطة واترلو للقطارات بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم (السبت)، مع إلقاء مقذوفات وألعاب نارية، بحسب ما ذكر شاهد من "رويترز".
وتوجه المتظاهرون صوب المحطة وهم يهتفون باسم رابطة الدفاع الإنجليزية، قبل وصول الشرطة بأعداد أكبر وتطويق المنطقة.
وتظاهر نشطاء ينتمون لليمين المتطرف في شوارع لندن، متعهدين بحماية النصب التذكارية التاريخية، التي استهدفت على هامش مسيرات لحركة حياة السود مهمة، واشتبك هؤلاء النشطون مع بعض الجماعات المناهضة للعنصرية.
، مقذوفات وألعاب نارية تفجر العنف في لندن ،
المصدر : الخليج 365
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